В России для некоторых предприятий подорожала электроэнергия Ирина ВальковаС начала 2025 года многие российские предприятия, особенно те, которые были опосредованно подключены к Единой национальной электрической сети (ЕНЭС), столкнулись с существенным увеличением расходов на электроэнергию.