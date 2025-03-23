В России для некоторых предприятий подорожала электроэнергия Ирина ВальковаС начала 2025 года многие российские предприятия, особенно те, которые были опосредованно подключены к Единой национальной электрической сети (ЕНЭС), столкнулись с существенным увеличением расходов на электроэнергию.
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