Депутат рассказал, что мошенники начали активно использовать сферу ЖКХ

Аферисты предлагают своим жертвам провести проверку электросчетчиков Мошенники в последнее время активно взялись за сферу ЖКХ, сообщил РИАМО председатель Комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.
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