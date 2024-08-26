«Это абсолютно политический процесс»: бывший пресс-секретарь Павла Дурова прокомментировал заявление Макрона

Основателя «Teлеграма» обвинили в отказе сотрудничать в связи с киберпреступностью и финансовыми преступлениями Павла Дурова обвинили в отказе сотрудничать в связи с киберпреступностью и финансовыми преступлениями в «Teлеграме».