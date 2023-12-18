Брюссельские противоречия

14–15 декабря в Брюсселе состоялся очередной саммит Европейского союза, который, как и ожидалось, стал крайне непростым с точки зрения процесса достижения консенсуса между членами объединения и процедуры принятия решений, а также сложности и насыщенности его повестки.
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