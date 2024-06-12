«Русских надо убивать»: иноагентку Яну Троянову требуют судить после её интервью

Андрей Тихонов А взять такой ресурс как три-колор, крутят во всю ублюдков назаровыхреву и прочих козлинских, но они же питерские, их трогать низззяяяя.

Стэйси Да кто она такая ? А еще какие-то "мысли" высказывает.Никогда о такой не слышала.