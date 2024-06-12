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«Русских надо убивать»: иноагентку Яну Троянову требуют судить после её интервью

«Русских надо убивать»: иноагентку Яну Троянову требуют судить после её интервью

Актрису и телеведущую Яну Троянову* нужно судить после ее высказываний о России. Об этом заявила депутат Госдумы, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко.

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Комментарии
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Андрей Тихонов
А взять такой ресурс как три-колор, крутят во всю ублюдков назаровыхреву и прочих козлинских, но они же питерские, их трогать низззяяяя.
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3 час.
Стэйси
Да кто она такая ? А еще какие-то &quot;мысли&quot; высказывает.Никогда о такой не слышала.
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1 час.
лл
лина любимцева
Тварь... Ей еще Россия и деньги выплачивает?   ГНАТЬ ЕЕ и ничего ей больше не давать!!   ПОШЛА ОНА НА...
Ответить
42 мин.

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