Актрису и телеведущую Яну Троянову* нужно судить после ее высказываний о России. Об этом заявила депутат Госдумы, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко.
«Русских надо убивать»: иноагентку Яну Троянову требуют судить после её интервью
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Тихонов
А взять такой ресурс как три-колор, крутят во всю ублюдков назаровыхреву и прочих козлинских, но они же питерские, их трогать низззяяяя.
Ответить
3 час.
Стэйси
Да кто она такая ? А еще какие-то "мысли" высказывает.Никогда о такой не слышала.
Ответить
1 час.
лл
лина любимцева
Тварь... Ей еще Россия и деньги выплачивает? ГНАТЬ ЕЕ и ничего ей больше не давать!! ПОШЛА ОНА НА...
Ответить
42 мин.
Свежие комментарии