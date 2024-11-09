Нарколог рассказал, как можно снизить вред от алкоголя

В этом поможет обычная вода Специалист в области психиатрии и наркологии Руслан Исаев порекомендовал эффективный способ снизить вред от алкоголя для тех, кто не хочет полностью от него отказываться, пишет Лента.
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