Живая Кубань

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Медик рассказал о состоянии младенцев, рожденных от матерей с COVID

Медик рассказал о состоянии младенцев, рожденных от матерей с COVID

Медик рассказал о состоянии младенцев, рожденных от матерей с COVIDГлавврач городской клинической больницы № 15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко рассказал, что дети от матерей, больных коронавирусом, преимущественно рождаются здоровыми.

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