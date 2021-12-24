Медик рассказал о состоянии младенцев, рожденных от матерей с COVID

Медик рассказал о состоянии младенцев, рожденных от матерей с COVIDГлавврач городской клинической больницы № 15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко рассказал, что дети от матерей, больных коронавирусом, преимущественно рождаются здоровыми.