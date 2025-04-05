Дональд Трамп обрушился с критикой на Европу из-за приговора Марин Ле Пен, назвав происходящее «охотой на ведьм»

Дональд Трамп поддержал французскую оппозицию. Дональд Трамп не остался в стороне от скандального приговора, вынесенного лидеру парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, и разразился гневной тирадой в адрес европейской политической системы.
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