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Мировое обозрение

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Церковь по указанию: Пашинян продолжает борьбу за Эчмиадзин

Церковь по указанию: Пашинян продолжает борьбу за Эчмиадзин

Главное в тезисах: Правительство перешло к институциональным шагам: после 74-страничного доклада аппарата премьера и включения смены католикоса в программу на 2026–2031 годы парламент 2 октября создал следственную комиссию, а 6 октября утвердил её состав — 11 человек, из которых семь представляют правящую фракцию «Гражданский договор».

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