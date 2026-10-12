Церковь по указанию: Пашинян продолжает борьбу за Эчмиадзин

Главное в тезисах: Правительство перешло к институциональным шагам: после 74-страничного доклада аппарата премьера и включения смены католикоса в программу на 2026–2031 годы парламент 2 октября создал следственную комиссию, а 6 октября утвердил её состав — 11 человек, из которых семь представляют правящую фракцию «Гражданский договор».