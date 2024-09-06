Украина атаковала Воронеж и Белгород: главное за сутки

МОСКВА, 6 сентября, ФедералПресс. ВСУ ракетами и беспилотниками атаковали Воронеж и Белгород, Великобритания пообещала передать Украине 650 многоцелевых ракет Martlet, командир спецназа «Ахмат» рассказал о ситуации в Курской области.
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