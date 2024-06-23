Женщина из Амурской области предстанет перед судом за незаконный оборот наркотиков

Жительница Амурской области предстанет перед судом за сбыт синтетических наркотиков. По данным прокуратуры Амурской области, женщина входила в организованную преступную группу, которая сбывала мефедрон и его производные.
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