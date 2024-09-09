Актер Гоша Куценко задолжал налоговой почти 700 тысяч рублей

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Актер Гоша Куценко попал в список должников Федеральной налоговой службы. По данным из открытых источников, с которыми ознакомился РЕН ТВ, артист должен налоговой службе примерно 700 тысяч рублей.
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