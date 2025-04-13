Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Сирию и сделает это при подходящих условиях. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.
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