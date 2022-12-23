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Прокуратура проверит причины загрязнения Азовского моря

Прокуратура проверит причины загрязнения Азовского моря

После розлива мазута в станице Тамань прокуратура проверит причины и условия возникновения ЧС.На месте розлиза нефтепродуктов в Темрюкском районе побывали представители прокуратуры края и Азово – Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры.

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