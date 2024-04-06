Суббота, 0️⃣6️⃣ апреля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 ⛹🏻‍♀️ Международный день спорта 🏓 Всемирный день настольного тенниса 🇷🇺 День работников следственных органов МВД России 🗓 Памятные даты 🗓 📔 248 год - римляне отметили тысячелетие своего города 📔 1654 год - царь Алексей Михайлович подписал жалованную грамоту гетману Богдану Хмельницкому 📔 1814 год - император французов Наполеон I в первый раз отрёкся от престола 📔 1896 год - в Афинах состоялась церемония открытия I Летних Олимпийских игр современности 📔 1899 год - в Москве начал курсировать первый трамвай 📔 1930 год - принято Постановление ЦИК СССР об учреждении Ордена Ленина и ордена Красной Звезды 📔 1938 год - американский химик Рой Планкетт открывает тефлон - пластмассу, обладающую редкими физическими и химическими свойствами и широко применяемую впоследствии в быту и технике 📔 1941 год - немецкая авиация начала бомбардировку Белграда.