Смелая сорока попыталась подружиться с жительницей Новосибирска

Удивительная история приключилась с жительницей Новосибирска. Женщину заприметила сорока, птица подлетела к сибирячке, когда та попыталась сесть в свой автомобиль, названная гостья не дала просто так уехать.
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