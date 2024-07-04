Полиция запретила рэперу Slimus сегодняшний концерт в Екатеринбурге

Запланированный на сегодня в екатеринбургском клубе «Фабрика» концерт рэпера Slimus`а не состоится. Организаторам выступления поступило письмо от УМВД города, в котором сообщается, что проведение концерта может вызвать массовые беспорядки.
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