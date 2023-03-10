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В трех областях Украины была объявлена воздушная тревога

Рано утром в пятницу, 10 марта, воздушная тревога была объявлена в трех областях Украины. Соответствующая информация содержится на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны.

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