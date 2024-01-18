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Срочно! «Клещи» под Белогоровкой, эвакуация не только из Харьковской области, обход Новомихайловки, Крынки: 18 января

Срочно! «Клещи» под Белогоровкой, эвакуация не только из Харьковской области, обход Новомихайловки, Крынки: 18 января

Прошедшей ночью активно работали БПЛА «Герань», они наведались на военный аэродром Староконстантинов, на логистический узел ВСУ в Снигиревке – здесь отмечались просто мощные взрывы, и в Павлоград.

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