В мае депутаты Бобруйского городского Совета проведут личные приемы граждан.

График проведения личных приемов граждан и юридических лиц депутатами Бобруйского городского Совета депутатов 29 созывана май 2025 годаФамилия Имя Отчество депутата, избирательный округДата,время приемаМесто проведения приема,телефон для записиАвтухович Сергей ВладимировичПромышленный избирательный округ № 1729.
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