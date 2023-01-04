Хет-трик Сольдевилы, удар Араухо под перекладину, черпачок Дембеле, победный гол Фати на 103-й: смотрите видеообзор матча «Интерсити» – «Барселона»

«Барселона» одолела в гостях «Интерсити» (4:3) в 1/16 финала Кубка Испании. В составе «Барселоны» в основное время забили Рональд Араухо, Усман Дембеле и Рафинья Диас.
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