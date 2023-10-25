Депутаты Думы Братска обсудили планы реконструкции автостанции и содержание площадок для накопления ТКО

Реализация «дорожной карты» по реконструкции территории автостанции на улице Южной и содержание контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов оживленно обсудили во время депутатских слушаний в Думе Братска.
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