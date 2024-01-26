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Французский историк Тодд заявил, что РФ никогда не собиралась нападать на НАТО

Французский историк Тодд заявил, что РФ никогда не собиралась нападать на НАТО

Как подчеркнул в беседе с L'invité французский историк Эммануэль Тодд, Россия никогда не собиралась и не собирается нападать на страны НАТО, военная доктрина РФ носит исключительно оборонительный характер.

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