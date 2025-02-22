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Царьград

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Московская прокуратура обнаружила нарушения в работе антикафе с мини-пигами

Московская прокуратура обнаружила нарушения в работе антикафе с мини-пигами

Прокуратура Москвы выявила серьезные нарушения в антикафе на проспекте Мира. В заведении обнаружены мини-пиги, использующиеся в культурно-зрелищных мероприятиях, с несоблюдением санитарных норм.

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