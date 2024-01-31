Москалькова связала дисквалификацию фигуристки Валиевой с русофобией

Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале возмутилась вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии