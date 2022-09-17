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Польские производители стекла в условиях роста цен на газ потеряли конкурентоспособность

Польские производители стекла в условиях роста цен на газ потеряли конкурентоспособность

Высокая стоимость энергоносителей в Европе стала причиной потери конкурентоспособности польскими производителями стекла относительно российских и белорусских, а также других неевропейских компаний, констатировал член Европарламента Косма Злотовский.

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