Польские производители стекла в условиях роста цен на газ потеряли конкурентоспособность

Высокая стоимость энергоносителей в Европе стала причиной потери конкурентоспособности польскими производителями стекла относительно российских и белорусских, а также других неевропейских компаний, констатировал член Европарламента Косма Злотовский.
Высокая стоимость энергоносителей в Европе стала причиной потери конкурентоспособности польскими производителями стекла относительно российских и белорусских, а также других неевропейских компаний, констатировал член Европарламента Косма Злотовский.
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