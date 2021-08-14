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Празднование дня рождения Обамы связывают со вспышкой Covid-19

Празднование дня рождения Обамы связывают со вспышкой Covid-19

Развеселая трехдневная гулянка Барака Обамы, которую бывший американский президент закатил на острове Мартас-Винъярд по случаю своего дня рождения, спровоцировала там всплеск заболеваний коронавирусной инфекцией, уверяет ряд заокеанских изданий.

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