Празднование дня рождения Обамы связывают со вспышкой Covid-19

Развеселая трехдневная гулянка Барака Обамы, которую бывший американский президент закатил на острове Мартас-Винъярд по случаю своего дня рождения, спровоцировала там всплеск заболеваний коронавирусной инфекцией, уверяет ряд заокеанских изданий.