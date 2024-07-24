Верховный суд США взломали. Работа всех систем уже восстановлена

Власти Калифорнии сообщают, что крупнейший в США суд стал жертвой атаки вымогателейАтака вымогателей нарушила работу Высшего суда округа Лос-Анджелес, самого крупного суда первой инстанции в США — в пятницу была обнаружена кибератака, приведшая к остановке компьютерных систем суда.
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