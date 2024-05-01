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В Латвии вступила в свои права Стамбульская конвенция

В Латвии вступила в свои права Стамбульская конвенция

С 1 мая в Латвии вступила в силу Стамбульская конвенция - как это отразится на латвийцах? Что означает Стамбульская конвенция? Полное название звучит так - "Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашнем насилии".

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