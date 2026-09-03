Алиханов сообщил о росте технологических рисков для бизнеса

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, выступая 3 сентября на сессии "Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны" на ВЭФ-2026, сообщил о росте технологических рисков для бизнеса.