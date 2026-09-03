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Алиханов сообщил о росте технологических рисков для бизнеса

Алиханов сообщил о росте технологических рисков для бизнеса

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, выступая 3 сентября на сессии "Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны" на ВЭФ-2026, сообщил о росте технологических рисков для бизнеса.

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