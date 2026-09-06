Индийская компания поставила Эстонии бракованные снаряды, предназначенные для отправки на Украину

Индийская компания Datasel поставила Эстонии бракованные снаряды, предназначенные для отправки на Украину, пишет газета Eesti Ekspress со ссылкой на бывшего главу Центра оборонных инвестиций страны Эльмара Вахера.
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