Почему МВД РФ объявило Зеленского в розыск: подробности и анализ Ирэн ОрлонскаяНа сайте Российского Министерства внутренних дел было объявлено о розыске экс-президента Украины Петра Порошенко и действующего президента Владимира Зеленского.