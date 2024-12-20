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Хуснуллин заявил о критичном росте цен на стройматериалы в РФ

Хуснуллин заявил о критичном росте цен на стройматериалы в РФ

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в России наблюдается критичный рост цен на стройматериалы, с 2021 года фиксируется подъем на 64%, пишет РБК.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Так безудержный рост цен должен был по всем законам жизни создать тупик и обвал на строительном рынке, а это та ниточка, что сразу включает механизм домино- или полного обвала всего рынка! Кто этого не знает, то поплатится большими потрясениями в стране! Власть видимо это не понимает, что терпение может резко закончится на детонации падения рынка, а по факту его обвала! Там уже не волнение будет, там будет огромный бунт- мигранты в одночасье потеряют работу и деньги, населению нечем будет кормить семьи, так как цепочка обвала прокатится по всей стране- а это взрывчатка и при том непредсказуемая для всей системы Власти! Это не Абхазия- это Россия, тут долго запрягают, но увы, быстро едут....Кто читал историю России, тот знает о чем речь...А детонатор всего Процесса обвала Наебулина- а она ставленница Власти!!!
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