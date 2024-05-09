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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никита Нагорный: «Второй раз я прошел вместе с нашими юнармейцами на Красной площади. Конечно, это гордость, честь»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике прошел по Красной площади, возглавив расчет военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

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