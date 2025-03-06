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Макрон выступил за размещение войск и против перемирия на Украине

Макрон выступил за размещение войск и против перемирия на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил на телевидении и заявил, что выступает против «слишком хрупкого прекращения огня» в конфликте на Украине.

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Комментарии
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ГС
Геннадий Свидерский
История европейцев ничему не учит . А не напомнить ли макрону , где хранится член наполеона?
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20 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Значит скоро на Украине начнут массово дохнуть и лягушатники. А если франзузкие &quot;Миражи&quot; будут взлетать из Румынии то и по Румынии &quot;прилетит&quot; и по Франции. Как то вот так! Потом сами французы очень быстро Макрончику дадут коленом под зад! Как то вот так.
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20 час.
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