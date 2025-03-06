Макрон выступил за размещение войск и против перемирия на Украине

ИМ

Ильдус Мамлеев

Значит скоро на Украине начнут массово дохнуть и лягушатники. А если франзузкие "Миражи" будут взлетать из Румынии то и по Румынии "прилетит" и по Франции. Как то вот так! Потом сами французы очень быстро Макрончику дадут коленом под зад! Как то вот так.