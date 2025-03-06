Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил на телевидении и заявил, что выступает против «слишком хрупкого прекращения огня» в конфликте на Украине.
Макрон выступил за размещение войск и против перемирия на Украине
Комментарии
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ГС
Геннадий Свидерский
История европейцев ничему не учит . А не напомнить ли макрону , где хранится член наполеона?
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20 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Значит скоро на Украине начнут массово дохнуть и лягушатники. А если франзузкие "Миражи" будут взлетать из Румынии то и по Румынии "прилетит" и по Франции. Как то вот так! Потом сами французы очень быстро Макрончику дадут коленом под зад! Как то вот так.
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20 час.
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