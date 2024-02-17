Депутат Рады Устинова: Киев боится, что США вступят в войну на Ближнем Востоке

Украинский парламентарий Наталья Мосейчук поделилась сведениями о том, что киевский режим напуган возможностью того, что Соединённые Штаты Америки ввяжутся в противостояние в Ближневосточном регионе, уменьшив оружейные поставки боевикам ВСУ.