Депутат Рады Устинова: Киев боится, что США вступят в войну на Ближнем Востоке

Украинский парламентарий Наталья Мосейчук поделилась сведениями о том, что киевский режим напуган возможностью того, что Соединённые Штаты Америки ввяжутся в противостояние в Ближневосточном регионе, уменьшив оружейные поставки боевикам ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии