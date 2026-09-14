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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Северсталь» всухую проиграла 2-й матч подряд. У команды Козырева 4 поражения в 5 играх сезона

«Северсталь» проиграла московскому « Динамо » (0:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Это поражение стало для команды тренера  Андрея Козырева 3-м подряд и 4-м в 5 играх со старта сезона-2026/27.

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