Аргументы недели

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Посол Украины в Германии обвинил президента ФРГ в поддерживании тесных связей с Россией

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил  президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что он якобы поддерживает тесные связи с Россией, что для президента ФРГ отношения с Россией были и остаются чем-то фундаментальным, даже святым, что бы ни произошло.

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