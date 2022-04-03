Посол Украины в Германии обвинил президента ФРГ в поддерживании тесных связей с Россией

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что он якобы поддерживает тесные связи с Россией, что для президента ФРГ отношения с Россией были и остаются чем-то фундаментальным, даже святым, что бы ни произошло.