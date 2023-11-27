Житель вахтового поселка в Усть-Куте зарезал знакомого и закопал труп в лесу

В Усть-Куте раскрыто убийство мужчины, числившегося без вести пропавшим с июля 2023 года. Тогда 37-летний житель вахтового поселка зарезал своего 29-летнего знакомого, а тело закопал в лесу, сообщает СУ СК по Иркутской области.