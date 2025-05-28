Заявка Турции на атомную субмарину может поменять правила игры не только под водой

Время, затраты и международная конъюнктура – главные препятствия на пути Турции к созданию атомного флота Турция стремится попасть в элитный клуб стран, обладающих атомными подводными лодками, рассчитывая, что ядерная силовая установка, долгое время остававшаяся прерогативой мировых «тяжеловесов», способен превратить в подлинную морскую державу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Силовая вертикаль Волгоградской области обрушилась после предсмертной записки фермера: проверяющие из Москвы в шоке от масштабов коррупции – под удар попали начальник УМВД и его замы
- Как стать богатым на Руси? Нужно быть родственником губернатора. Или хотя бы его собакой
- "Едим русский хлеб и топчем ваши флаги": Семье приезжих не простили выходку на День Победы. Штраф в 3 млн таджиков не напугал
Свежие комментарии