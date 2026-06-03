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ISVEST

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Changan CS95: что ломается чаще всего и сколько стоит ремонт. Опыт российских владельцев

Changan CS95: что ломается чаще всего и сколько стоит ремонт. Опыт российских владельцев

Changan CS95 — один из самых популярных китайских кроссоверов в России. Большой, семиместный, с богатым оснащением и привлекательной ценой.

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