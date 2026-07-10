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Татар-информ

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Коростелев отреагировал на решение МОК о снятии ограничений с России

Коростелев отреагировал на решение МОК о снятии ограничений с России

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ» Российский лыжник и участник зимних Олимпийских игр-2026 Савелий Коростелев, представляющий регион РТ во внутренних стратах, оценил решение МОК (Международного олимпийского комитета) о временном восстановлении статуса ОКР (Олимпийского комитета России).

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