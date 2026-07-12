Платеж будет заблокирован: Россияне столкнулись с трудностями при покупке лекарств в аптеках

В июле 2026 года на российском фармацевтическом рынке произошел значительный сбой. Это было вызвано тем, что в действие вступили новые нормативные акты, которые существенно усилили контроль над оборотом лекарств.
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