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Платеж будет заблокирован: Россияне столкнулись с трудностями при покупке лекарств в аптеках

Платеж будет заблокирован: Россияне столкнулись с трудностями при покупке лекарств в аптеках

В июле 2026 года на российском фармацевтическом рынке произошел значительный сбой. Это было вызвано тем, что в действие вступили новые нормативные акты, которые существенно усилили контроль над оборотом лекарств.

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