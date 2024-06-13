Горе-мать в Сочи в самую жару с ребёнком в коляске попрошайничает на трассе

Горе-мать в Сочи в самую жару с ребёнком в коляске попрошайничает на трассеВ публиках Сочи жители обсуждают видео с женщиной, которая с малышом в коляске в самое пекло ходит по трассе среди машин и выпрашивает деньги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии