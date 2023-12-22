В Симферополе за 20 млн рублей расчистили реку Славянку

Четыре километра реки Славянки в Республике Крым удалось восстановить благодаря федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», который реализуется по решению Президента России.
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