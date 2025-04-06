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Артиллерия КНДР поможет российской армии смять оборону ВСУ на Сумщине

Артиллерия КНДР поможет российской армии смять оборону ВСУ на Сумщине

Освобождение от украинских сил приграничья Курской области постепенно подходит к концу. По данным околовоенных пабликов, в настоящее время штурмовые подразделения российской группировки войск «Север» ведут интенсивные бои за населенные пункты Олешня и Гуево, пытаясь выбить оттуда ВСУ.

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