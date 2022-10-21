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Кавай Ленард начал первый матч после травмы на скамейке. Набрал 14 очков и 7 подборов с «Лейкерс»

Кавай Ленард начал первый матч после травмы на скамейке. Набрал 14 очков и 7 подборов с «Лейкерс»

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард в четверг вернулся в строй после продолжительного отсутствия.

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