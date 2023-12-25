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Прогноз магнитных бурь на 26 декабря 2023 года

Прогноз магнитных бурь на 26 декабря 2023 года

Прогноз магнитных бурь на 26 декабря 2023 года Евгения КомароваВ декабре 2023 года магнитные бури устанавливали рекорды минимум для последних пары месяцев.

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