Медвежий угол

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Пожар в свинарнике

Пожар в свинарнике

   "Безопасность Венгрии имеет первостепенное значение, поэтому венгерские вооружённые силы в ближайшие дни выдвинут свои войска в восточную часть страны", - заявил министр обороны Тибор Бенко.

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