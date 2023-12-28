Глава «Ростеха» на встрече с Владимиром Путиным подвел итоги года

МОСКВА, 28 декабря, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором госкорпорации «Ростеха» Сергеем Чемезовым, который рассказал о том, каким был уходящий год.
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